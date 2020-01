CorSport: il problema del Napoli è nella testa della società e dei calciatori (Di sabato 11 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi scrive della giornata di campionato che sta iniziando e di quanto sia nuova la stagione, a guardare il girone di andata che si chiude oggi. E’ un campionato nuovo per merito dell’Inter, per le impennate dell’Atalanta e delle due romane, ma anche per demerito del Napoli. Proprio la partita degli azzurri contro la Lazio è quella che mette a nudo le principali differenze tra le due squadre. “Da una parte una squadra ricca di talento, di gioco e soprattutto di convinzione, capace di vincere di nuovo in pieno recupero a Brescia, senza Luis Alberto e Lucas Leiva, ovvero il genio e l’equilibrio; dall’altra un gruppo di giocatori che non ha più la forza di ritrovarsi, giocatori smarriti e impauriti che Gattuso sta cercando di rimettere insieme, ben sapendo che il problema non è solo tecnico, non è solo tattico e non è solo ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: il problema del Napoli è nella testa della società e dei calciatori Gattuso sta cercando di rimettere ins… - CorSport : #Fonseca : ' #Roma , il problema è l'ambizione. Presto lotteremo con #Juve e #Inter ' ?? - keenaroma : @AliprandiJacopo @CorSport La pippa nera ci ha creato ancora un altro problema! -