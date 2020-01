Calcio Napoli, è ufficiale l’arrivo di Diego Demme (Di sabato 11 gennaio 2020) Diego Demme è un nuovo calciatore del Calcio Napoli: il centrocampista arriva dal Lipsia ed è il primo acquisto della gestione Gattuso, che si appresta ad accogliere anche Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. Calcio Napoli | “Benvenuto Diego”. Con questo messaggio, via Twitter, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha reso ufficiale l’ingaggio di … L'articolo Calcio Napoli, è ufficiale l’arrivo di Diego Demme proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

