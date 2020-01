Cagliari Milan 0-0 LIVE: Nandez sfiora il vantaggio (Di sabato 11 gennaio 2020) Alla Sardegna Arena, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Sergio Cadeddu, inviato a Cagliari) – Alla Sardegna Arena, Cagliari e Milan si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Milan 0-0 MOVIOLA 1′ Calcio d’inizio 30′ – Colpo di testa di Ibrahimovic, Olsen riesce a deviare quanto basta per mettere in corner 35′ – Nandez vede Donnarumma fuori dai pali e prova a scavalcarlo con un pallonetto: il portiere smanaccia alla disperata Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari Milan 0-0: risultato e tabellino Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Lykogiannis, ... Leggi la notizia su calcionews24

