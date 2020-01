Cagliari in crisi nera contro un Milan trascinato da Ibrahimovic (Di sabato 11 gennaio 2020) È un Cagliari ormai ufficialmente in crisi quello reduce dalla quarta sconfitta consecutiva in campionato, questa volta subita dal Milan di Stefano Pioli che invece ritorna alla vittoria grazie ai gol di Leao e del neo acquisto Ibrahimovic. I rossoneri sembrano infatti essersi ripresi da un dicembre un po’ appannato rendendosi pericoloso per quasi tutta la durata della partita. Gli uomini di Rolando Maran tentano più volte di recuperare il risultato ma non riescono a finalizzare una volta giunti davanti alla porta. Cagliari-Milan: Ibrahimovic torna al gol Dopo una partenza abbastanza equilibrata è il Milan a realizzare la prima azione veramente pericolosa della partita al 17esimo minuto, con un assist filtrante di Chalanoglu per Theo Hernandez che tenta il tiro in area di rigore ma trova un Olsen preparato ad attenderlo. Dopo quasi un quarto d’ora arriva l’intervento ... Leggi la notizia su notizie

