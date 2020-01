Atp Cup 2020, Finale Serbia-Spagna: orari e ordine di gioco dei singolari. Programma, tv e streaming: in campo Nadal (Di sabato 11 gennaio 2020) Si concluderà domani, domenica 12 gennaio, l’ATP Cup 2020 di tennis: a Sydney, in Australia, si giocherà infatti la Finale della competizione tra Serbia e Spagna. Ad aprire il Programma, con orario d’inizio alle ore 8.30 italiane, saranno Dusan Lajovic e Roberto Bautista Agut, poi, non prima delle ore 10.00 italiane, ecco la sfida tra Novak Djokovic e Rafael Nadal. A seguire il doppio, Cacic/Troicki contro Carreno-Busta/Nadal. Di seguito Programma, ordine dei gioco dei singolari, orari e tv di Serbia-Spagna, incontro valido per la Finale dell’ATP Cup 2020 di tennis. Tutti i match saranno trasmessi, a partire dalle ore 8.30 italiane, in diretta tv su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed in diretta streaming su supertennis.tv e Sky Go. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della Finale. L’ordine di gioco della manifestazione prevede ... Leggi la notizia su oasport

TennisWorldit : Atp Cup - Nadal è d'acciaio! Si arrende de Minaur, in finale la Serbia di Djokovic - RSIsport : ?????? Pronto a rinnovarsi il duello tra Nadal e Djokovic all'ultimo atto dell'ATP Cup - sportface2016 : VIDEO #ATPCup | Gli highlights della sfida tra #Nadal e #DeMinaur -