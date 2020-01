Assassin’s Creed Ragnarok: Nuovi dettagli trapelano in rete (Di sabato 11 gennaio 2020) Il 2020 è l’anno in cui tornerà sul mercato videoludico la serie Assassin’s Creed con un nuovo titolo, secondo dei rumors si tratterà di Ragnarok, ambientato durante l’era vichinga. In queste ultime ore sono trapelate sulla rete numerose informazioni che vi riportiamo a seguire ma vi invitiamo a considerarle delle voci di corridoio, in attesa di conferme o smentite. Assassin’s Creed Ragnarok: Nuovi dettagli in Anteprima Il gioco vi farà vestire i panni di un assassino vichingo di nome Jora, con la possibilità di scegliere il sesso liberamente. La mappa sarà molto più vasta e comprenderà differenti città e ambientazioni tra cui Parigi, Londra, York e Kiev dell’epoca. Esplorando gli scenari è possibile imbattersi in numerosi Templi, dove in ognuno di essi vi è ... Leggi la notizia su gamerbrain

nizaryazidi1 : Assassin's Creed® Odyssey Ciclo epico (Platino) Ottieni tutti i trofei. #PS4share - Notiziedi_it : Uscita di Assassin’s Creed Ragnarok su PS5 e Xbox Series X: i rumor al 10 gennaio - infoitscienza : Assassin's Creed Ragnarok cross-gen su PS5 e Xbox Series X: possibile data di uscita e tanti dettagli da un presunt… -