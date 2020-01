Anticipazioni Amici, gli eliminati e i migliori: cosa succederà la prossima settimana (Di sabato 11 gennaio 2020) Amici Anticipazioni: il verdetto dei dodici commissari La prossima settimana di Amici di Maria De Filippi sarà molto movimentata perché vedremo in diretta le reazioni di cantanti e ballerini alla nomina dei tre migliori per ogni categoria da parte della commissione dei dodici. Non si tratta di un traguardo banale perché, sebbene non sia stato … L'articolo Anticipazioni Amici, gli eliminati e i migliori: cosa succederà la prossima settimana proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

