Alvino: niente Olimpico per Demme e Lobotka. In campo come contro l’Inter (ma con Ospina) (Di sabato 11 gennaio 2020) Non saranno all’Olimpico Demme e Lobotka, i due nuovi acquisti del Napoli. Non potranno esserci perché non sono ancora, ufficialmente, giocatori azzurri. Lo scrive su Twitter il giornalista di tv Luna Carlo Alvino. Che aggiunge: nessuna novità di formazione. Il Napoli che sarà in campo contro la Lazio sarà lo stesso che abbiamo già visto contro l’Inter. Fatta eccezione, naturalmente, per Meret, che non sarà tra i pali, non essendo stato neppure convocato. Al suo posto, infatti, ci sarà Ospina. Per il resto nulla di invariato. “Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta”. #LazioNapoli Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e ... Leggi la notizia su ilnapolista

