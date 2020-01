Allarme polmonite: primo decesso per il virus Sars che causò la morte di più di 700 persone (Di sabato 11 gennaio 2020) L’infezione che ha causato il decesso è stata attribuita ad un virus della famiglia Sars: uccise fra il 2002 e il 2003 più di 700 vittime in Cina e Hong Kong Cina: E’ stato dichiarato morto il primo paziente dell’anno affetto da una polmonite causata da un virus della famiglia Sars, lo stesso virus che … L'articolo Allarme polmonite: primo decesso per il virus Sars che causò la morte di più di 700 persone sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

