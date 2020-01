Alghero, sospesi due dipendenti comunali: per ore al bar anziché lavorare. Un terzo gestiva un autonoleggio con sua sorella – Video (Di sabato 11 gennaio 2020) Due dipendenti del Comune di Alghero sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per truffa. I due sono stati anche sospesi dal lavoro dopo che i finanzieri li hanno sorpresi mentre abbandonavano ripetutamente l’ufficio, per passare ore al bar senza mai segnare l’uscita dall’ufficio. Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Alghero sono partite circa un anno fa, in seguito a un esposto presentato proprio per denunciare in maniera generica l’assenteismo del personale dipendente dagli uffici del Comune. Dopo mesi di controlli e verifiche, portate avanti con appostamenti, pedinamenti e l’utilizzo di telecamere installate in modo da riprendere i movimenti attorno alle apparecchiature “marcatempo” degli uffici comunali, le Fiamme gialle hanno individuato alcuni dipendenti che sistematicamente trascorrevano le mattinate fuori dal posto di ... Leggi la notizia su open.online

