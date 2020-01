A Milano smog e nebbia hanno fatto sparire la Madonnina (Di sabato 11 gennaio 2020) Aria pesante e inquinata a Milano. In città si è ancora sopra il limite per le polveri sottili, superato lo scorso 3 gennaio, quando scattarono le misure temporanee di primo livello per contenere l'inquinamento atmosferico in gran parte della Lombardia. Si tratta di misure che scattano quando viene superata per quattro giorni consecutivi la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo di PM10. C'è da dire che il problema non è solo lombardo ma anche del Piemonte e del Veneto che hanno chiuso le loro città al traffico automobilistico. Milano e la Lombardia oggi fanno eccezione: le misure di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti sono state revocate a causa dello sciopero del trasporto regionale. Intanto a Milano è arrivata anche la nebbia a complicare la situazione. Questa mattina anche il simbolo della città, la Madonnina che svetta ... Leggi la notizia su agi

