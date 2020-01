Vasco Rossi visita a sorpresa bimbi e ragazzi malati di tumore, canta ‘Vivere’ a 25enne di Ceccano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Vasco Rossi ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi malati di tumore all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per portare un sorriso mentre lottano contro la malattia. Tra loro, anche una 25enne di Ceccano, Caterina Maliziola, alla quale ha cantato 'Vivere'. Un momento emozionante, che ha dato gioia e forza in questo momento così difficile. Leggi la notizia su roma.fanpage

