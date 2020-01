Udinese: Fofana dà dinamismo contro il Lecce (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fofana è il centrocampista più dinamico dell’Udinese. Ha una conduzione fuori dal normale, con grandi capacità di break L’Udinese di Gotti è una squadra dalla forte connotazione difensiva. La fase offensiva è piuttosto diretta, si cercano rapidamente le punte e si risale con veloci break. Proprio per questo, l’apporto di Seko Fofana è molto importante per l’Udinese. Si tratta del centrocampista migliore su distanze medio-lunghe, con capacità di break e un ottimo cambio di passo. Basti pensare che nella vittoria di Lecce è stato il giocatore con più dribbling riusciti, ben 6. Insomma, è l’unico con determinate caratteristiche all’interno dello scacchiere di Gotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

