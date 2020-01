Trasporto aereo: Enac sospende licenza Ernest, il 13 non potrà operare nessun volo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – L’Enac, come già comunicato in data 29 dicembre 2019, ha disposto la sospensione della licenza di esercizio di Trasporto aereo passeggeri e merci al vettore Ernest a partire dal 13 gennaio 2020. Pertanto, dalle ore 00:01 di lunedì 13 gennaio 2020, il vettore cesserà ogni operazione. Lo rende noto l’Ente in un comunicato.L’Enac invita i passeggeri in possesso di biglietti emessi dalla Ernest con data dal 13 gennaio 2020 in poi, a non recarsi in aeroporto e a contattare la compagnia aerea per ogni informazione. Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato dall’Enac in base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Europea.L'articolo Trasporto aereo: Enac sospende licenza Ernest, il 13 non potrà operare nessun volo sembra ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

