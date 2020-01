Tottenham – Liverpool | Klopp sul possibile record di punti | «Non ci penso»

Tottenham-Liverpool - Mourinho vs. Klopp : il big match live su Sky : Archiviata la pausa della scorsa settimana per il terzo turno i FA Cup, la Premier League torna in campo in questo weekend con un big match tutto da vivere, che vedrà uno dei fronte all’altro due tra gli allenatori pià apprezzati: Josè Mourinho e Jurgen Klopp. Il Tottenham proverà così a fermare la corsa dei […] L'articolo Tottenham-liverpool, Mourinho vs. Klopp: il big match live su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tottenham-Liverpool - Premier League : formazioni - pronostici : Tottenham-Liverpool è il posticipo del sabato della ventiduesima giornata di Premier League, si gioca alle 18.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. TOTTENHAM – LIVERPOOL | sabato ore 18:30 L’arrivo di Mourinho al posto di Pochettino non è bastato a risollevare le sorti del Tottenham. Il rendimento è stato deludente anche con il nuovo allenatore, che ha perso tutti gli scontri diretti contro ...

Risultati Premier League - è il Leicester l’anti-Liverpool : solo un pareggio per il Tottenham di Mourinho : Si sono giocate altre due importanti partite valide per il campionato di Premier League, il torneo entra sempre più nel vivo. Continua il percorso sorprendente dell’Everton, seconda vittoria consecutiva per l’allenatore Carlo Ancelotti, l’impatto dell’ex Napoli è stato veramente impressionante. Il Leicester è l’anti-Liverpool, continua il momento magico in stagione e successo in trasferta anche contro il West ...