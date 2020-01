Strage in una scuola: 12enne spara a insegnante e compagni, poi si uccide (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il terribile episodio è avvenuto in una scuola privata nel nord del Messico: anche l’insegnante sarebbe morta e altre quattro persone sono rimaste ferite. Ha sparato alla sua insegnante e ad alcuni compagni di classe in una scuola privata nel nord del Messico, poi si è tolto la vita. L’autore del folle gesto è un … L'articolo Strage in una scuola: 12enne spara a insegnante e compagni, poi si uccide è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

