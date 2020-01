Strage di Erba, Rosa Bazzi disperata e depressa: morto il suo nuovo amore, era un ergastolano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Strage di Erba analisi reperti: fissata per il 3 febbraio prossimo l’udienza in Corte d’Assise di Como, in cui si deciderà se procedere con l’analisi di oggetti non esaminati ovvero reperti conservati all’ufficio corpi di reato tra cui formazioni pilifere e un accendino, sui cui furono isolati profili genetici mai identificati in quanto non appartenenti alle vittime né ai condannati. Trattasi dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per l’eccidio consumatosi nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006 in cui furono trucidati a sprangate e sgozzati Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la signora che abitava al piano superiore, Valeria Cherubini. Strage di Erba: analisi nuovi reperti, fissata nuova udienza per il 3 febbraio 2020 L’istanza, già rigettata dalla stessa Corte lo scorso ... Leggi la notizia su urbanpost

marianix4 : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi - davidelynce : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi - 115_marinax : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi -