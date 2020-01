Sony potrebbe annunciare a breve l'acquisizione di un grande studio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ci sarebbero importanti movimenti in casa Sony che, secondo un insider, si starebbe preparando ad annunciare una nuova acquisizione di un grande studio. L'insider in questione, Year of the Fox, in realtà non ha un "curriculum" particolare quando si tratta di leak e in passato ha condiviso maggiormente notizie classificabili come rumor. Tuttavia, in vista di PS5, Sony ha in programma di espandere i suoi Worldwide studios, quindi, in seguito al tweet, i fan hanno inziato a seguire con commenti il post che recita:"Preparatevi per l'annuncio dell'acquisizione di un importante studio (SIE), molto presto".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

