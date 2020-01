Sondaggi Emilia Romagna, Lega primo partito nei voti di lista (Di venerdì 10 gennaio 2020) A due settimane dalle elezioni regionali in Emilia Romagna continua il testa a testa tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni: il Sondaggio effettuato da Swg per La 7 conferma il vantaggio del presidente uscente, anche se la coalizione di centrodestra raccoglie più voti di quella di centrosinistra. La Lega è il primo partito davanti al Pd. Leggi la notizia su fanpage

