Snake Eyes: iniziate le riprese dello spinoff di G.I. Joe (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le riprese di Snake Eyes, lo spinoff di G.I. Joe, sono ufficialmente iniziate in Giappone, ecco le prime foto del cast. Le riprese di Snake Eyes sono ufficialmente iniziate, come dimostrano le foto del cast dello spinoff di G.I. Joe e il video condiviso online. Il lungometraggio ha come protagonista l'attore Henry Golding e il filmato condiviso online mostra anche una benedizione che si è svolta all'Hie-jinja Shrine prima dell'inizio del lavoro sul set. Il cast di Snake Eyes è composto anche Andrew Koji che sarà Storm Shadow, Iko Uwais nella parte di Hard Master, Samara Weaving che interpreterà Scarlett, Ursula Corbero che ha ottenuto la parte della Baronessa, Haruke Abe che sarà Akiko, Takehiro Hiro nel ruolo di Kenta e ... Leggi la notizia su movieplayer

