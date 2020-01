Semifinali Preolimpico volley femminile 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si sono appena concluse le partite dei gironi di qualificazione del torneo Preolimpico di volley femminile di scena ad Apeldoorn (Paesi Bassi). Al termine delle tre partite che le otto squadre hanno disputato, Polonia, Germania, Turchia e Olanda hanno staccato il pass per le Semifinali. Le ragazze di Nawrocki hanno conquistato tre vittorie concedendo solo due set portando a casa il primo posto del proprio raggruppamento. In semifinale affronteranno la Turchia di Giovanni Guidetti in un match che si preannuncia letteralmente infuocato e molto equilibrato. La Germania ha risposto da par suo con tre successi e soli due set concessi alle avversarie. In semifinale le teutoniche affronteranno le padre di casa che hanno ben figurato nel girone. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle Semifinali del Preolimpico europeo di volley femminile. ... Leggi la notizia su oasport

