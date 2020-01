Sanremo 2020, Tiki Bom Bom di Levante: testo e significato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Levante: la cantautrice si presenta alla kermesse con il brano dal titolo Tiki Bom Bom. Prima di raggiungere il palco del Teatro Ariston, però, Levante aveva partecipato in veste di giudice all’11esima edizione di X Factor. Nella sua carriera, inoltre, ha inciso diversi brani che hanno raggiunto un enorme successo: Alfonso, Pezzo di me, Bravi tutti, Non me ne frega niente e Lo stretto necessario (quest’ultimo con Carmen Consoli). Levante, Tiki Bom Bom Un titolo alquanto singolare quello scelto da Levante: Tiki Bom Bom è la canzone che porta in gara al Festival di Sanremo 2020. Non è solo una cantautrice, ma anche una scrittrice: ha scritto, infatti, 2 romanzi. Il primo, Se non ti vedo non esisti, edito da Rizzoli e uscito nel gennaio 2017 e Questa è l’ultima volta che ti dimentico, arrivato in libreria da ... Leggi la notizia su notizie

