Samanta Togni, addio a “Ballando con le stelle”: «Voglio crescere, potrei restare solo se…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Difficile per il pubblico di Ballando con le stelle rinunciare alla sensualità e alla bravura di Samanta Togni: l’addio della ballerina, tra i maestri della trasmissione sin dalla prima edizione, lascia un po’ di amaro in bocca. Ma la decisione della Togni sembra ormai irremovibile. Cambia vita Samanta e lo fa sul piano personale e professionale: la svolta dopo l’incontro con il chirurgo Mario Russo che la trentottenne ternana sposerà il prossimo febbraio. Samanta Togni addio a “Ballando”: «Sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, Voglio crescere» È il settimanale Gente ad accogliere la confessione di Samanta: si prospettano progetti di vita importanti per la ballerina ma purtroppo non comprendono Ballando. Non c’è più spazio per il programma ballerino del sabato sera, a meno che non cambi qualcosa. Ma al momento tutto sembra fermo. Parole chiare quelle della Togni ... Leggi la notizia su urbanpost

