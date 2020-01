Open Arms salva 74 persone: due naufraghi si sono lanciati in acqua (Di sabato 11 gennaio 2020) Open Arms ha soccorso 74 migranti in mare, tra cui donne e bambini. Due migranti, inoltre, si sono lanciati in acqua e sono stati prontamente salvati. Poco prima l’Ong aveva prestato soccorso ad altri 44 uomini. Open Arms ha soccorso 74 migranti Open Arms è una delle Ong più attive sul fronte migratorio e il suo nome è stato negli ultimi mesi al centro dell’attenzione per via di un episodio di tensione tra l’esecutivo Conte I, con Matteo Salvini in qualità di ministro dell’interno e di vicepremier, ed un’organizzazione non governativa. In base a quanto si evince ad un post pubblicato sui social network, Open Arms ha prestato soccorso a 74 migranti. “Operazione molto complessa. 74 persone, donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock. Una motovedetta libica con atteggiamento ostile era presente sul posto”, ha infatti informato attraverso un tweet la stessa ... Leggi la notizia su notizie

