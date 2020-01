Nuovo mercato in via Piave, sindaco e assessore Loffredo rassicurano il comitato di quartiere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Una partecipata riunione pubblica ha ascoltato nella sala riunioni del comitato di quartiere San Francesco il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al commercio Dario Loffredo invitati a chiarire ed illustrare i dettagli del Nuovo mercato rionale di via Piave. Presente all’incontro anche la consigliera comunale Paola De Roberto. È un confronto utile a chiarire alcune perplessità dei residenti in merito alla nascita e alla riorganizzazione della mercato rionale attesa da anni. I lavori inizieranno giovedì prossimo. L’apertura del cantiere è fissata alle 9,30. Gli abitanti hanno chiesto notizie sulla raccolta differenziata invitando l’amministrazione comunale a prevedere dei controlli sul rispetto delle regole. Annunciato un accordo con i venditori ambulanti e previo accordo con Salerno Pulita c’è intesa a mantenere area più pulita ... Leggi la notizia su anteprima24

