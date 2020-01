Napoli, multe: in sei chiedono al Tribunale la sostituzione dell’arbitro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Napoli, sembra non arrivare mai una fine per quanto riguarda il capitolo multe che hanno colpito i giocatori azzurri dopo l’ammutinamento di novembre C’è pace in casa Napoli ma è solo una pace apparente. Nessuno infatti ha messo da parte quanto accaduto qualche mese fa: l’ammutinamento e le conseguenti multe imposte dal patron De Laurentiis. Tutti i coinvolti a partire dal Napoli per finire con i giocatori devono scegliere il proprio arbitro: gli azzurri lo hanno già fatto incaricando Bruno Piacci. Come riporta la Gazzetta dello Sport è proprio qui che nasce il problema: sei giocatori, (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski), infatti hanno presentato istanza di ricusazione per chiedere la sostituzione di Piacci che a loro dire non sarebbe “super partes” in quanto ha partecipato a 25 arbitrati nominati sempre dal Napoli. Tutto questo farà ... Leggi la notizia su calcionews24

