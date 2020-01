Luigi Mario Favoloso Scomparso: Spunta un Nuovo Messaggio! (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’ex di Nina Moric, Luigi Favoloso, si è fatto vivo con sua mamma mandandole una specie di lettera via posta elettronica. Ma nessuno conosce ancora i motivi della sparizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla scomparsa di Luigi Favoloso! Luigi Mario Favoloso è ancora Scomparso, disperso da quasi due settimane. Nessuno riesce a trovarlo ma finalmente Spunta un messaggio dell’ex compagno di Nina Moric. A riferirlo, durante un collegamento a ‘Mattino Cinque’, è stata la madre del ragazzo. Al momento non è chiaro se possa essere stato veramente lui a scrivere, anche perché si tratta di una mail in realtà anonima, ma intanto ci sono novità. La signora Loredana, in collegamento con Federica Panicucci, ha spiegato che al momento è l’unico messaggio ricevuto da suo figlio. E sembra davvero strano che per mettersi in contatto con la mamma abbia scelto un modo così ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

