Luigi Favoloso, gli aggiornamenti della madre: “Mi ha scritto una mail” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si susseguono a ritmi vertiginosi gli aggiornamenti in merito al caso televisivo del momento: la scomparsa di Luigi Favoloso, e il conseguente mistero sulle condizioni del popolare ex gieffino. A seguito delle versioni riportate da alcuni dei personaggi coinvolti (non ultime, quelle del personal trainer Nathan Martelloni), a dare una possibile svolta alla situazione ci ha pensato la madre dello scomparso. Intervenuta in collegamento telefonico da Mattino 5, Loredana Fiorentino ha dunque annunciato di aver recentemente ricevuto una email dal figlio. Se l’autenticità del documento venisse confermata, sarebbe la prova di come Favoloso stia bene, smentendo le ipotesi più macabre. “Vuole essere lasciato in pace”: la madre di Luigi Favoloso riferisce della lettera ricevuta dal figlio. Dubi sull’autenticità Ospite da Federica Panicucci, la madre di Luigi Favoloso ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

Notiziedi_it : Mattino Cinque, la madre di Luigi Favoloso: “ricevuta una mail in cui si evidenzia la sofferenza” | Video Mediaset… - infoitcultura : I misteri sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: “L’ex del Grande Fratello è al sicuro” - infoitcultura : Luigi Favoloso, nuovi sviluppi: minaccia di suicidio e una mail sospetta -