LIVE Spagna-Belgio 2-1, ATP Cup 2020 in DIRETTA. Nadal/Carreno Busta-Gille/Vliegen 6-7 (7) 7-5 10-7, gli spagnoli in semifinale dopo una durissima battaglia (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Tantissima fatica per la Spagna che ha seriamente rischiato di essere clamorosamente eliminata. Dopo la comoda vittoria di Bautista Agut contro Coppejans e il sorprendente successo di Goffin contro Nadal, alla fine gli spagnoli passano il turno grazie al doppio di spareggio. FINISCE QUI! LA Spagna IN SEMIFINALE! Nadal/Carreno Busta sconfiggono in rimonta Gille/Vliegen con il punteggio di 6-7 7-5 10-7. 10-7 Sanguinoso doppio fallo di Vliegen. 9-7 Perfetto Vliegen: prima il servizio poi la schiacciata da fondo campo. Altri due match point per la Spagna. 9-6 Leggermente lungo il dritto di Nadal. Minibreak belga, rimangono tre match point alla Spagna. 9-5 Prima vincente di Nadal. Quattro MATCH POINT per gli iberici. 8-5 Pesantissimo doppio fallo di Gille. La Spagna vede la semifinale. 7-5 Prima vincente di Gille, non riesce a contenere ... Leggi la notizia su oasport

