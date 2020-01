Libia, Di Maio: “Attacchi gratuiti a Conte. Stati Ue siano equilibrati: dobbiamo parlare con tutti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) "Gli attacchi rivolti a Conte sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il massimo": così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio dopo il pasticcio dell'incontro fallito con Fayez Al-Sarraj a Roma, disertato a causa delle presenza nella capitale del generale Khalifa Haftar. "Quella in corso è una guerra per procura e se non coinvolgiamo tutti non riusciamo a fermare le interferenze esterne. Invito tutti all'equilibrio, soprattutto i partner Ue", ha poi aggiunto. Leggi la notizia su fanpage

