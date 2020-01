Le Donatella in bagno, niente sotto l’accappatoio aperto – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le Donatella si sono fatte una foto che sta scatenando i followers che popolano i loro canali social. Le due gemelle si sono infatti ritratte mentre sono in accappatoio. Le Donatella hanno da poco condiviso una fotografia sul proprio account Instagram ufficiale che sta facendo scalpore. Le due sorelle, anzi gemelle, si sono ritratte insieme … L'articolo Le Donatella in bagno, niente sotto l’accappatoio aperto – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Donatella bagno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Donatella bagno