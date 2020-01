La serie Batman Arkham pronta a un annuncio imminente? Parte la marcia d’avvicinamento (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quando si tratta un argomento delicato come la serie Batman Arkham bisogna sempre stare molto attenti. Il franchise che ha in assoluto meglio trasposto in salsa videoludica le gesta dell'Uomo Pipistrello è infatti particolarmente apprezzato dai fan. L'assenza prolungata di un nuovo capitolo sta quindi creando notevole scompiglio tra le fila della community. Ci si domanda dunque quando gli addetti ai lavori annunceranno una nuova iterazione della saga, andando a interrompere un digiuno che dura ormai da quasi cinque anni. Era infatti il 2015 quando Batman Arkham Knight si affacciava sontuosamente sugli scaffali, e da quel momento nulla più. Eccezion fatta per i remastered che hanno permesso recuperi importanti ai videogiocatori di primissimo pelo. Potrebbe dunque essere arrivato il momento di rispolverare il costume del Cavaliere Oscuro, con la batcaverna che parrebbe essere in ... Leggi la notizia su optimaitalia

Il_Nerdastro : Nel frattempo, #WBGamesMontréal ha rilasciato un nuovo teaser per il prossimo #Videogame di #Batman! Il futuro tito… - 3cinematographe : #Batwoman: la serie rivela un primo concept art del costume di #Batman - cvhlgeek : Frank Gorshin como #Riddle o #Acertijo #Batman la serie,1960s. -