Jyoti, violentata e uccisa su un bus a 23 anni: condannati all’impiccagione i quattro responsabili (Di venerdì 10 gennaio 2020) Lo stupro e omicidio di Jyoti Singh aveva scosso l’India e il mondo intero nel 2012. Martedì, un tribunale di New Delhi ha condannato definitivamente a morte per impiccagione i quattro responsabili. “Giustizia è fatta. Adesso siamo in pace”, hanno commentato i genitori della ragazza. L’India si conferma come uno tra i Paesi più pericolosi per le donne: nel 2018, ogni 15 minuti, c’è stata una violenza sessuale. Leggi la notizia su fanpage

