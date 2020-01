Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, muore Francesco Di Bona (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un Incidente mortale si è verificato questa mattina lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. A perdere la vita è stato Francesco Di Bona, 60 anni, di Campofranco. Il grave Incidente è avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 189 Palermo-Agrigento, nel tratto che collega Comitini con “Muxarello”. L’Incidente ha visto coinvolta una Fiat Punto e una moto Ape carica di frutta. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento di questa mattina. Ferito in maniera grave anche l’altro automobilista che è stato trasportato in ospedale. Per estrarre dalle lamiere la vittima sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Ferito gravemente l’altro automobilista che è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale. Il 7 gennaio si è verificato un altro Incidente mortale sulla Palermo-Arigento. ... Leggi la notizia su direttasicilia

