Il titolare di un bar prende una decisione da lodare | lui dice così | Siamo stanchi di

Una storia che va raccontata e che è accaduta a Corte de Frati, provincia di Cremona dove il titolare di un bar insieme alla sua compagna ha preso una decisione assolutamente lodevole: ha tolto le slot dal locale e al suo posto ha messo un biliardino. La motivazione di questa scelta la dà lui stesso raccontando così: "Ero stanco di vedere amici e clienti bruciarsi lo stipendio. E chi perdeva alle slot poi diventata scontroso, così abbiamo detto basta: meglio guadagnare qualcosa in meno ma creare un ambiente tranquillo proponendo un divertimento positivo per i ragazzi come il biliardino" I due, Laura e Marco titolari del bar "Al56" hanno preso una decisione che va contro i loro interessi perché gli incassi delle slot sono certamente invitanti ma loro hanno preferito il divertimento puro da offrire ai loro clienti con il biliardino piuttosto che veder le vite dei loro

