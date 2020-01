Giorgia Palmas e Filippo Magnini da Verissimo annunciano la data del matrimonio: il 2020 è il loro anno (Di venerdì 10 gennaio 2020) La proposta di matrimonio a Natale, il viaggio da sogno a Dubai per festeggiare e poi il ritorno a casa in Italia ma soprattutto in famiglia per progettare un nuovo anno che sarà ricchissimo di cose belle! Giorgia Palmas e Filippo Magnini ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda l’11 gennaio 2020, raccontano quello che sta accadendo nelle loro vite e svelano inoltre, la data del matrimonio! Ebbene si, hanno già deciso quando sarà celebrato questo matrimonio e lo annunciano ai curiosissimi fans che non vedono l’ora di ammirare l’ex velina in abito da sposa! Giorgia Palmas E Filippo Magnini A Verissimo: ECCO LA data DELLE NOZZE Felicissimi e innamorati più che mai, Filippo e Giorgia hanno rivelato a Silvia Toffanin la data delle nozze: “A fine marzo ci sposiamo. Non vediamo l’ora che arrivi quel giorno“ . Giorgia quindi racconta anche ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

