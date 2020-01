EVOLUZIONE METEO: dapprima variabile e MITE, poi NOVITÀ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il METEO a livello italiano non subirà grandi scossoni nei prossimi 4-5 giorni: un vasto anticiclone di matrice azzorriana ci sta interessando oramai da diverso tempo e continuerà a farlo, anche se oramai sarà una struttura in fase decadente e qualche fronte riuscirà a bucarla. Ci aspettiamo quindi un tipo di METEO non sempre soleggiato, ma con possibili acquazzoni e rovesci, soprattutto sulle regioni centro-meridionali: Le due Isole maggiori e il Sud Italia, infatti, saranno le aree più interessante da variabilità e locale nuvolaglia. Situazione in questi giorni: le zone in nero potrebbero avere episodi LOCALI di precipitazioni, nessun fronte organizzato interesserà l'Italia. Mentre per il Nord Italia non sono presenti fasi METEO piovose a lungo, per quanto riguarda le regioni meridionali invece potrebbe aprirsi una fase di maltempo piuttosto pronunciata a partire ... Leggi la notizia su meteogiornale

RadioPerusia : Veneto: presentato un modello per la previsione delle piene Lo schema di calcolo delle piene è in continua evoluzio… - SalvoSM : RT @VittorioBanti: @ElBuscadero @Caronte88971193 Vediamo tutti che c'è una evoluzione: i fenomeni meteo sono più intensi ed improvvisi di u… - dabihdream : METEO FVG: ECCO L'EVOLUZIONE NEI PROSSIMI GIORNI Ancora alta pressione e sole, assenza di precipitazioni e inversio… -