Eclissi lunare, arriva la prima del 2020: dove e quando sarà visibile (Di venerdì 10 gennaio 2020) La prima Eclissi lunare del 2020 ci sarà proprio stasera, 10 gennaio. Il nostro satellite apparirà come velato L’Eclissi lunare è un fenomeno ottico dovuto al fatto che la Luna transita solo ed esclusivamente per la penombra della Terra. E’ di certo meno appariscente rispetto all’Eclissi lunare totale in cui la Luna ed il Sole … L'articolo Eclissi lunare, arriva la prima del 2020: dove e quando sarà visibile proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

3BMeteo : Primo importante appuntamento con il cielo in questo inizio di 2020: spettacolare #eclissi lunare di penombra quest… - Red74Mike : RT @AstroBianchi: Stasera eclissi lunare penombrale, visibile dall'Italia. La Luna non transiterà nel cono d'ombra proiettato dalla Terra,… - _bloodmoon__ : oggi dalle 18:07 alle 22:10 ci sarà un'eclissi lunare di penombra, quindi vedremo la luna offuscata?? -