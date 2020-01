Domenica Live, Barbara d’Urso lancia il “Cambio Look Choc” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non si può certo dire che Barbara d’Urso e i suoi autori non abbiano inventiva: la conduttrice di Canale 5 infatti riesce sempre ad inserire delle novità all’interno dei suoi format per offrire al pubblico nuovi contenuti. L’ultima? Riguarda Domenica Live. L’ultima creazione vista nel 2019 è stato il torneo Domenica ALive, presente nel contenitore pomeridiano in onda la Domenica: in quell’occasione, diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno dovuto reinterpretare, attraverso travestimenti e coreografie, alcuni dei brani più famosi degli ultimi anni. Con il 2020 però arriva un nuovo progetto ed è stata la conduttrice stessa a presentarlo durante Pomeriggio Cinque. Lo spazio che verrà introdotto a Domenica Live, a partire dalla prima puntata della stagione che andrà in onda il 12 Gennaio, si chiamerà Cambio Look Choc. Ma di cosa si ... Leggi la notizia su trendit

giannigipi : Stasera torno a fare lo scemo serio sul palco di Propaganda Live. Domenica invece si torna a girare un nuovo koloss… - IvanRoncalliFan : RT @Carmelona5: Grazie Barbara d'Urso Grazie Ivan Roncalli Grazie Domenica Live Grazie Giovanni Ciacci Grazie Mediaset ???????? #domenicali… - Carmelona5 : Grazie Barbara d'Urso Grazie Ivan Roncalli Grazie Domenica Live Grazie Giovanni Ciacci Grazie Mediaset ????????… -