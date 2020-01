Crollo in galleria sulla A6: rivestimento si stacca dalla volta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un altro Crollo ha interessato le Autostrade italiane nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020: nella galleria Ricchini sulla A6 Torino-Savona si è staccata una porzione di intonaco dalla volta. Nessuno è rimasto ferito dalla caduta ma la presenza di detriti ha reso necessaria la chiusura del tratto. Crollo in una galleria sulla A6 Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un automobilista che procedeva in direzione Torino. Per poco l’intonaco non l’ha colpito, dato che il Crollo si è verificato qualche istante dopo il suo passaggio. Ha infatti visto comparire nello specchietto una nuvola di polvere sulla careggiata e ha immediatamente segnalato l’episodio, in cui non è fortunatamente rimasto coinvolto nessun veicolo. Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici di Autostrade, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura della ... Leggi la notizia su notizie

