Crema, grave incidente in tangenziale: due donne soccorse in codice rosso (Di venerdì 10 gennaio 2020) grave incidente alle 17 di oggi, 10 gennaio, sulla tangenziale di Crema. Due automobili si sarebbero scontrate frontalmente. Ferite due donne, entrambe soccorse e accompagnate in ospedale in codice rosso. Leggi la notizia su milano.fanpage

MMHemlock : RT @FelipeKarmelo: @KellerZoe @sole24ore La cosa grave è che questo rappresenta la crema degli economisti. Stanford, numerose pubblicazioni… - capand69 : RT @FelipeKarmelo: @KellerZoe @sole24ore La cosa grave è che questo rappresenta la crema degli economisti. Stanford, numerose pubblicazioni… - FelipeKarmelo : @KellerZoe @sole24ore La cosa grave è che questo rappresenta la crema degli economisti. Stanford, numerose pubblica… -