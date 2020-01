Classifica Dakar auto 2020: Sainz incrementa ancora il margine su Al-Attiyah, Peterhansel prova a resistere (Di venerdì 10 gennaio 2020) La sesta tappa della Dakar 2020 è stata un vero e proprio concentrato di emozioni per quanto riguarda la categoria auto. Il contesto odierno si è presentato molto diverso da quello degli ultimi giorni, dove la sabbia è diventata l’elemento dominante del percorso che portava da Ha’il a Riyadh. Tra dune sabbiose e affascinanti vie off-road, dopo 477 km di lotta tra i primi tre della Classifica generale è stato il francese Stephane Peterhansel (Mini) ad aggiudicarsi la vittoria di tappa, recuperando 1’21 sullo spagnolo e compagno di marca Carlos Sainz, il quale può però sorridere in chiave Classifica generale. L’iberico ha infatti incrementato di 1’45 il suo margine sul quatariota di casa Toyota Nasser Al-Attiyah, terzo, che partiva da favorito oggi per le caratteristiche del percorso. Ottima sesta posizione per Fernando Alonso, sempre più a suo agio nel contesto di ... Leggi la notizia su oasport

