Calendario Coppa del Mondo sci di fondo Dresda 2020: orari gare, tv, streaming, programma 11-12 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo il Tour de Ski, il Calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede una due giorni dedicata agli sprinter: in programma sabato 11 una sprint individuale in tecnica libera, mentre domenica 12 si disputerà una sprint a coppie, sempre in tecnica libera. Ghiotta occasione per Federico Pellegrino, vista anche l’assenza del norvegese Johannes Klaebo. La tappa di Dresda della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare tedesche. Calendario Coppa DEL Mondo SCI DI fondo Dresda 2020 Sab. 11/01/20 Ore 11.00 qualificazioni sprint TL maschile e femminile Ore 13.30 finali sprint TL maschile e femminile Dom. ... Leggi la notizia su oasport

