“Bottino furto Dresda in vendita in Israele”, è mistero (Di venerdì 10 gennaio 2020) E' sempre di piu' un giallo nel giallo il "colpo del secolo" nel castello di Dresda, dalla cui sala della 'Volta verde' lo scorso 25 novembre degli sconosciuti erano riusciti a rubare gioielli e preziosi dal valore definito "inestimabile". Ora gli inquirenti si stanno interrogando sulla misteriosa offerta della vendita di due dei gioielli di maggior pregio della leggendaria collezione di Augusto il Forte ad una societa' di sicurezza israeliana: come riferisce la Bild Zeitung, e' Zvika Nave, direttore commerciale della suddetta compagnia, la Cgi, ad affermare che degli sconosciuti avrebbero inviato una serie di e-mail nelle quali si offre la "vendita" dell'"Aquila Bianca", ossia la medaglia a forma di stella dell'omonimo ordine polacco, nonche' del "Bianco sassone", un diamante da 50 carati acquistato nel 1728 dal medesimo Augusto il Forte da un gioielliere di Amburgo insieme al celebre ... Leggi la notizia su ilfogliettone

