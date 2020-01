Bimbi uccisi dal Suv, Rosario Greco chiede il rito abbreviato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roberto Chifari Un frame del video della telecamera di videosorveglianza in cui si vede il Suv sbandare e finire sul marciapiedi Lo scorso luglio un Suv che procedeva ad alta velocità tra i vicoli di Vittoria è piombato addosso ai due cuginetti Simone e Alessio D'Antonio, entrambi undicenni, che stavano giocando davanti alla porta di casa Quella notte Rosario Greco non la dimenticherà mai più, soprattutto non la dimenticheranno mai più le famiglie dei piccoli Simone e Alessio D'Antonio che hanno perso la vita per la folle corsa del suv guidato da Greco. L'imputato è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Accuse pensantissime per le quali è stata fissata per il 20 marzo dal giudice Andrea Reale, l'udienza a carico dell'uomo che lo scorso 11 luglio era alla guida del mezzo che ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

