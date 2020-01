Assegni familiari 2020: maggiorazione importo pensione, la circolare Inps (Di venerdì 10 gennaio 2020) Assegni familiari 2020: maggiorazione importo pensione, la circolare Inps Assegni familiari 2020: con una recente circolare, l’Inps comunica l’aggiornamento di importi e limiti di reddito per i lavoratori che non percepiscono l’ANF. Assegni familiari: la circolare Inps Con la circolare numero 3 del 9 gennaio 2020, l’Inps ha comunicato l’aggiornamento di importi e limiti di reddito previsti per coltivatori diretti, piccoli coltivatori diretti, coloni e mezzadri, cioè per tutti i lavoratori che sono esclusi dal percepimento degli Assegni familiari (ANF). Inoltre, nella stessa circolare, l’ente previdenziale ha precisato le quote di maggiorazione di pensione per chi è iscritto alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. È direttamente l’ente a corrispondere gli Assegni per ciascun familiare a carico, previa presentazione di apposita domanda. Gli importi aggiornati “si ... Leggi la notizia su termometropolitico

iomiassicuro : L' @INPS_it ha aggiornato i limiti di reddito da considerare per gli assegni familiari: i nuovi importi e le condiz… - PensioniOggi : Assegni Familiari, Gli importi e i limiti di reddito per il 2020 - EPAS_Bitonto : Sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli… -