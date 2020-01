Apex Legends, in arrivo questo mese l'evento 'Gran Soirée' (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Battle Royale di Respawn, Apex Legends, sta per ricevere un nuovo evento. Chiamato "Gran Soirée" l'evento durerà dal 14 al 28 gennaio ed introduce succose novità.Tra queste saranno presenti ben sette modalità a tempo limitato disponibili a rotazione. L'evento Gran Soirée sarà caratterizzato da sette modalità a tempo limitato, ciascuna disponibile per due giorni. Tornerà Armati e pericolosi, ma ci saranno anche nuove modalità come La rivincita dei manichini e altro ancora. Il team non ha voluto rivelare il resto e preferisce che i giocatori scoprano da loro le novità.Respawn ha modificato le sfide evento inteGrando un nuovo sistema che consentirà a tutti di sbloccare più ricompense in più modi diversi. Completando le sfide otterrete dei punti. Più punti accumulate, più premi riceverete. Insieme a ciascuna modalità arriverà un set di tre nuove sfide, dal valore totale di 1.000 punti. ... Leggi la notizia su eurogamer

