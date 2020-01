Aereo ucraino precipitato a Teheran, spuntano le immagini dell’incidente delle telecamere a circuito chiuso – I video (Di venerdì 10 gennaio 2020) telecamere di sicurezza a circuito chiuso hanno catturato alcuni secondi dell’incidente Aereo del Boeing 737-800 avvenuto a Teheran la notte dell’8 gennaio, incidente in cui sono morte 176 persone. I passeggeri erano per lo più iraniani, ma c’erano anche ucraini, canadesi, svedesi, afghani, tedeschi e britannici. Lo schianto è avvenuto poche ore dopo l’attacco da parte dell’Iran alle basi statunitensi in Iraq. Le immagini mostrano il momento dello schianto – le cui cause sono ancora da accertare – e un’esplosione che ha provocato il disperdersi di molti detriti. Gestito dall’Ucraina International Airlines (UIA), il Boeing 737-80 – partito dall’aeroporto di Teheran alle 6.12, ora locale – si è schiantato a terra pochi minuti dopo il decollo. Le autorità locali e internazionali stanno ancora cercando di accertare le cause. Gli Usa ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - NicolaPorro : Il giallo del #Boeing ucraino decollato da #Teheran e poi precipitato per cause ancora da accertare. Sospetti sui m… - Tg3web : ??In un video su Twitter le immagini di un aereo colpito da un missile. Il New York Times: 'È il Boeing ucraino prec… -