Addio ad Alex in Grey’s Anatomy | quella di Justin Chambers è l’uscita di scena più

Il pubblico dovrà dire Addio ad Alex in Grey's Anatomy 16: Justin Chambers ha annunciato la sua decisione di lasciare la serie in cui recita ormai da quindici anni, praticamente dal primo episodio. L'attore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e di dire Addio al personaggio al termine della stagione in corso. Si tratta della perdita più pesante per i fan della serie dopo quella di Derek Shepherd e Cristina Yang (gli attori Patrick Dempsey e Sandra Oh hanno smesso il camice rispettivamente nell'undicesima e nella decima stagione). Una perdita che va ad aggiungersi a quelle di altri due personaggi molto amati, eliminati al termine della quattordicesima stagione, quelli di April ed Arizona (Sarah Drew e Arizona Robbins). Justin Chambers ha ufficializzato l'Addio ad Alex in Grey's Anatomy con una nota inviata a Deadline, in cui spiega di volersi dedicare ad altri

