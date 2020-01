Scott Schuman per Valstar (Di giovedì 9 gennaio 2020) Scott Schuman torna a far parlare di sé, questa volta in un'altra chiave. Da una parte un marchio storico nato a Milano nel 1911 che ha fatto del Valstarino un'icona di stile maschile – il giubbino in pelle scamosciata, con polsi, collo e cintura in maglia – dall’altra lo street photographer più celebre della moda, Scott Schuman. Dalla collaborazione tra il fondatore di The Sartorialist e Valstar nasce una capsule in edizione limitata nata sulla base di un’idea ben precisa che ruota attorno a due mondi che tra loro parlano sempre di più: sport e viaggio. «In chiave contemporanea», spiega Schuman raggiunto all’hotel J.K. di Firenze in occasione del Pitti Uomo 97 per le preview dell’Autunno/Inverno 2020. Il fotografo americano non è nuovo alle collaborazioni con i marchi di moda ma per Valstar ha pensato a ... Leggi la notizia su gqitalia

Scott Schuman Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scott Schuman